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Заместитель полпреда президента в СФО представил врио главы Тувы региональным властям

Также Владислава Ховалыгу представили руководителям ведомств республики

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Заместитель полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Вадим Головко в пятницу представил временно исполняющего обязанности главы Тувы Владислава Ховалыга Верховному Хуралу (региональному парламенту), членам правительства и руководителям ведомств. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Тувы.

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Биография врио главы Тувы Владислава Ховалыга
Биография врио главы Тувы Владислава Ховалыга

"Сегодня заместитель полномочного представителя президента РФ в СФО Вадим Головко представил депутатам Верховного Хурала, региональному правительству и руководителям ведомств врио главы Республики Тыва Владислава Ховалыга", - сообщили в пресс-службе, мероприятие прошло в Доме правительства.

Головко отметил, что Ховалыг обладает профессиональным опытом, необходимыми знаниями в сфере государственного, муниципального и корпоративного управления, знает ситуацию в республике, с которой связана вся его профессиональная деятельность. По его словам, для успешного движения вперед необходимо сосредоточить усилия на реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Тувы.

В среду президент России Владимир Путин принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола по собственному желанию и назначил врио главы региона Ховалыга.

Ховалыг является слушателем четвертого потока в так называемой школе губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую часто называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Выборы главы региона пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

В новость были внесены изменения (07:16 мск) - добавлена информация о врио главы Тувы

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКара-оол, Шолбан ВалерьевичРоссияТываХовалыг, Владислав Товарищтайович
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