Полпред президента в СКФО представил врио главы Северной Осетии Меняйло

Президент РФ Владимир Путин принял 9 апреля отставку главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначил врио главы Меняйло, освободив его от должности полпреда в Сибирском федеральном округе.

Чайка поблагодарил Битарова и отметил достижения его команды - по словам полпреда, "за прошедшие годы в субъекте действительно сделано немало", были решены многие вопросы в сфере социальной и экономической политики, модернизации инфраструктуры, создания новых рабочих мест. "Поступательно реализовывались национальные проекты на территории республики. На фоне общей непростой ситуации в экономике в регионе в 2020 году зафиксированы высокие темпы роста промышленного и сельскохозяйственного производства. Несмотря на беспрецедентные вызовы в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, приняты необходимые меры для укрепления региональной системы здравоохранения", - сказал Чайка.

Он добавил, что и Меняйло "для региона - не чужой человек". "Мы лично знакомы много лет, не раз контактировали по работе, и я могу с уверенностью сказать, что Сергей Иванович - высококлассный и опытный государственник, настоящий патриот, чей профессиональный и жизненный путь служит тому подтверждением. В его особых человеческих и управленческих качествах я также убедился при ликвидации последствий сильнейшего наводнения с трагическими последствиями в городе Тулун Иркутской области в июне 2019 года", - подчеркнул полпред.

В свою очередь Меняйло сказал, что знаком с ситуацией в республике и отметил важность разработки индивидуальной комплексной программой социально-экономического развития. "Если мы сможем разработать эту программу, реализовывая мероприятия нацпроектов, мы с вами сможем поставить республику на путь уверенного развития", - сказал он.

При этом врио главы региона подчеркнул, что задача стоит сложная, учитывая ограниченное финансирование и последствия пандемии. По его мнению, развитие республики возможно только при объединении усилий на всех уровнях в регионе. "Вот эта задача, она невыполнима, если не будет консолидации - это и власти, и бизнес и, естественно, представители институтов гражданского общества. Только вместе мы сможем эту задачу выполнить", - добавил он, выразив надежду на поддержку представителей парламента и граждан региона.