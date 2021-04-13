Слуцкий заявил, что разговор Путина и Байдена стал шагом к диалогу со стороны США

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Американская сторона сделала шаги от конфронтации к диалогу, президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден подтвердили готовность к взаимодействию по стратегическим вопросам. Так разговор лидеров двух стран во вторник прокомментировал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Телефонный разговор президентов России и США на фоне нагнетания обстановки вокруг российско-американских отношений, а также на украинском треке скорее хорошая новость, чем плохая. Хорошая прежде всего в том, что лидеры двух крупнейших ядерных держав подтвердили готовность к взаимодействию по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями", - сказал Слуцкий журналистам. Депутат заметил, что "именно Байден высказывал заинтересованность в налаживании стабильного и предсказуемого сотрудничества по таким острым проблемам как иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата".

"То есть с американской стороны, по инициативе которой и прошла беседа, это были шаги от конфронтации к диалогу. И такая позиция соответствует не только взаимным интересам, но и интересам международной безопасности", - подчеркнул глава комитета.

При этом Слуцкий заметил, что "тон сообщений Белого Дома о состоявшемся разговоре был гораздо более резок, чем Кремля". "Беспокоиться передислокацией российских войск внутри российских же границ американскому президенту абсолютно и точно не стоит. Снизить напряженность в Донбассе поможет выполнение Киевом Минских соглашений и Парижских договоренностей. И Байдену лучше высказать свои прямые озабоченности на этот счет президенту [Украины Владимиру] Зеленскому", - резюмировал Слуцкий.