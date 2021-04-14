Песков не ответил на вопрос, обсуждал ли Путин с Байденом скандальное интервью лидера США

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, затрагивалась ли во время состоявшегося во вторник телефонного разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена тема скандального интервью американского президента.

"Я оставлю это без комментариев", - ответил представитель Кремля.

Путин и Байден 13 апреля провели второй телефонный разговор с момента вступления в должность американского президента. Как сообщили в Кремле, президенты обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов. В Белом доме заявили, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу "в третьей стране".

Интервью, вызвавшее широкий резонанс, Байден дал в марте телекомпании ABC. В нем он, в частности, заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей" (killer). После этих заявлений посол России в США был приглашен на консультации в Москву и находится в российской столице с 21 марта.