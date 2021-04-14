Посол России считает неизбежным возобновление шестистороннего формата переговоров по КНДР

ПХЕНЬЯН, 14 апреля. /ТАСС/. Шестисторонний формат, который использовался на переговорах по ядерной проблеме Корейского полуострова с 2003 по 2009 год, неизбежно будет востребован вновь. Об этом сообщил в среду в интервью ТАСС посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

"На мой взгляд, возобновление шестистороннего или другого многостороннего формата не только возможно, но и неизбежно, - отметил Мацегора. - Ядерная проблема Корейского полуострова не существует в вакууме, она является, пусть очень важной, но всего лишь частью комплексной проблемы поддержания мира и стабильности в Северо-Восточной Азии".

Как добавил российский посол, разработанная совместно Россией и Китаем "дорожная карта" предусматривает на заключительном этапе корейского урегулирования запуск многосторонних переговоров. Он пояснил, что это делается "с целью формирования системы региональной безопасности с участием всех заинтересованных сторон, включая, разумеется, КНДР". "Рано или поздно эта инициатива будет востребована", - резюмировал руководитель российского диппредставительства в Пхеньяне.

КНДР в январе 2003 года объявила об окончательном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия, участником которого она была с 1985 года. Позже, в августе этого же года, начались шестисторонние переговоры по урегулированию ядерного кризиса на Корейском полуострове, в которых принимали участие представители России, США, Китая, Японии, Республики Корея и КНДР. Всего было проведено шесть раундов, однако в апреле 2009 года представители КНДР заявили о бессмысленности продолжения переговоров. В настоящее время Россия и Китай предлагают возродить шестисторонний формат для урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова.