Грушко заявил, что говорить о месте проведения встречи Путина и Байдена пока рано

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена ведется, однако пока рано говорить о месте проведения такой встречи. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко.

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"Подготовка к такой встрече - я сейчас вообще не готов говорить, будет она или нет, - разумеется, уже ведется и велась", - сказал он.

По словам дипломата, подготовка к подобным встречам не прерывается. "Потому что анализ двусторонних отношений - процесс постоянный. Анализ выработки позиций по тем или иным вопросам, будь то противоречия или сфера общих интересов, которые обширны, он постоянно продолжается. Постоянно идет дипломатический диалог, сопоставление позиций", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о площадке для проведения встречи, Грушко отметил, что "рано или поздно вопрос встанет". "На данном этапе просто рано говорить", - указал он.

При этом, по словам дипломата, многие страны, многие столицы "почли бы за честь" принять у себя такую встречу. "Особенно с учетом известной истории российско-американских встреч, которые очень часто проводились на территории третьих стран и которые давно вошли в историю - Рейкьявик, Хельсинки, Вена, Любляна. И этим список не исчерпывается", - напомнил замглавы МИД РФ.

Разговор лидеров

Во вторник президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели второй телефонный разговор с момента вступления в должность главы американского государства. Как сообщили в Кремле, лидеры обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов. В Белом доме проинформировали, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу "в третьей стране". Позднее американская сторона заявила, что США из-за планов проведения саммита не меняют позицию по оказанию давления на РФ.

Российско-американские отношения обострились после резонансного интервью Байдена, в котором тот заявил, что руководство РФ должно будет "заплатить цену" за якобы имевшее место вмешательство в выборы в США, а также сделал резкие высказывания в адрес президента России.