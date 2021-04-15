Косачев назвал новые санкции США в отношении России безосновательными и бессмысленными

"Новые американские санкции, безосновательные по сути и от этого бессмысленные по форме, если чем-то и отличаются от предыдущих антироссийских акций США, так это моментом их введения. Они появились всего спустя два дня после обнадеживающего разговора двух президентов, осмысленного и основательного", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

США, вводя новые санкции, хотят заставить РФ согласиться на встречу лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в условиях максимально жесткого давления, отметил Косачев.

"Одновременно с санкционными решениями [появился] комментарий помощника президента США по нацбезопасности Салливана, который заявил, что "отношения США и России рискуют ухудшиться далее, если лидеры двух стран не смогут встретиться". Если Салливан процитирован точно, то смысл комбинации Вашингтона в том, чтобы заставить Россию принять предложение о встрече двух президентов именно в условиях максимально жесткого давления на Россию", - написал сенатор.

По его мнению, в таком случае согласие на эту встречу "будет читаться как стремление России смягчить санкции, в силу чего США заведомо обеспечат себе на встрече позицию доминанта, а наш отказ от встречи будет удобным поводом для любых дальнейших карательных мер". Аргументом американцев может стать то, что Россия якобы недоговороспособна, считает сенатор.

Он отметил, что новые санкции были введены через два дня после разговора президентов США и РФ, и это может объяснять, "почему качели американской внешней политики вновь проделали траекторию от "золотой середины" или "точки баланса" в сторону крайней противоположности". "Это крайне циничная игра, агрессивная по отношению к России и опасная для всего мира", - полагает политик.

Вторым - менее вероятным - объяснением таких противоположных действий Вашингтона, по мнению Косачева, может быть то, что "сработала бюрократическая машина, которая готовила соответствующие решения недели, а может и месяцы, и выстрелила по инерции <...>, невзирая на изменившиеся обстоятельства". "Я не верю в такую возможность, версия слишком примитивна с учетом изощренности сознания вашингтонских русофобов", - отметил он.

"Уже лет двести человечество пользуется сентенцией "месть - это блюдо, которое надо подавать холодным". Полагаю, она, эта сентенция, вполне применима и в случаях, когда речь идет не о мести, а о достойном ответе на агрессивные действия оппонента со стороны уважающей себя и суверенной нации, осознающей собственную ответственность за глобальные безопасность и сотрудничество", - заключил Косачев.

Во вторник Владимир Путин и Джо Байден провели по инициативе Вашингтона второй телефонный разговор с момента вступления в должность главы американского государства. Как сообщили в Кремле, лидеры обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов. В Белом доме проинформировали, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу "в третьей стране".