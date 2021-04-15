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Послу США в МИД РФ заявили, что в ближайшее время последует серия ответных мер на санкции

В дипведомстве добавили, что "попытки американской стороны "предостерегать от дальнейшей эскалации" совершенно неуместны"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на встрече в четверг с вызванным в МИД РФ послом США Джоном Салливаном сообщил о скорых мерах Москвы в ответ на новые санкции Вашингтона.

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"Послу было сказано, что в ближайшее время последует серия ответных мер", - говорится в сообщении российского дипведомства.

В МИД РФ добавили, что "попытки американской стороны "предостерегать от дальнейшей эскалации" совершенно неуместны". "На протяжении многих лет Москва демонстрировала предельно ответственный подход к задаче поддержания отношений с США на приемлемом уровне. Однако Вашингтон при сменявших друг друга администрациях лишь усугублял положение, не откликаясь на наши конструктивные импульсы", - подчеркнули в дипведомстве.

В МИД РФ также информировали, что "в ходе беседы дана принципиальная оценка неприемлемым действиям американской стороны, которая вопреки заявленному намерению "выстраивать прагматичные отношения с Россией" нанесла по ним новый тяжелый удар".

На Смоленской площади информировали, что помимо оценки текущей ситуации в контексте нового американского "санкционного пакета" в беседе затрагивались также некоторые другие вопросы двустороннего характера.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о санкциях против России. Вашингтон, в частности, запретил американским компаниям напрямую покупать выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ долговые обязательства. 16 организаций и 16 физлиц попали под санкции за связи с приписываемым Москве вмешательством в выборы в США, а восемь граждан и юрлиц - за работу в Крыму. Также из Вашингтона вышлют 10 дипломатов, которых США считают "представителями российских разведслужб".

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