Эксперт: санкции США против облигаций РФ стали, по сути, началом экономической войны

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Решение вашингтонской администрации ввести ограничения на приобретение российских долговых ценных бумаг американскими физическими и юридическими лицами стало, по сути, началом экономической войны США против России. Такое мнение выразил в четверг профессор истории Американского университета в Вашингтоне Антон Федяшин, комментируя в переписке с корреспондентом ТАСС по электронной почте решение властей США ужесточить санкции в отношении Москвы и выслать 10 сотрудников посольства России.

Нынешние санкции в отношении физических лиц России "ожидаемого эффекта не дадут, а наоборот, сплотят бюрократическую касту вокруг Кремля", считает американский политолог. "У высокопоставленных российских чиновников не должно быть ни денег, ни активов, ни частной собственности за рубежом. Следовательно, все это символические и пустые движения", - сказал про часть новых американский рестрикций Федяшин. По его словам, визовые ограничения такого рода "тоже бессмысленны", так как силовые структуры России уже давно запретили части своих сотрудников "ездить за рубеж по личным причинам, а для официальных встреч ограничения всегда могут быть временно сняты, если это потребуется". "Олигархи же <...> давно должны были скорректировать свой жизненный стиль. МИД ответит зеркально на высылку дипломатов, а потом стороны договорятся по поводу замены кадров, если в этом будет смысл", - убежден эксперт.

"Вот ограничения на покупки госбумаг, - полагает он, - уже другое дело". Это, "по сути, начало экономической войны против России", уверен Федяшин. "Но к этому, - продолжал политолог, - уже давно должны быть готовы в Кремле, так что в следующие 48 часов рынки покажут, насколько значим будет первый выстрел по госдолгу России". "У России недостаточно экономической силы на это каким-либо значимым образом ответить, кроме борьбы с коррупцией и диверсификации собственной экономики, чем давно уже надо было серьезно заниматься", - добавил профессор.

Федяшин подчеркнул, "что все это в совокупности только усугубляет уже достаточно глубокий токсикоз в отношениях".

"Если Кремль решит, что смысл во встрече двух лидеров есть с точки зрения национальных интересов России, то она пройдет после того, как обе стороны определят конкретную повестку взаимовыгодных решений определенных вопросов", - прогнозировал Федяшин. Тем не менее, констатировал он, "судя по официальным заявлениям, Кремль пока никуда не спешит". "В дипломатии самое главное - выдержка и последовательность. Пока это замечается больше за Кремлем, чем за Белым домом", - подытожил аналитик.

Новые решения США

Вашингтон, в частности, запретил американским компаниям напрямую покупать выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ долговые обязательства. 16 организаций и 16 физлиц попали под санкции за связи с приписываемым Москве вмешательством в выборы в США, а восемь граждан и юрлиц - за работу в Крыму. Кроме того, власти США приняли решение выслать 10 сотрудников посольства России в США. Представитель президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва будет действовать в отношениях с вводящим санкции Вашингтоном, руководствуясь принципом взаимности. По его словам, новые рестрикции США не способствуют проведению встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, предложенной Вашингтоном. Как ранее уточнял Белый дом, идея проведения саммита "в третьей стране в предстоящие месяцы" была выдвинута Байденом в телефонном разговоре с Путиным, состоявшемся во вторник.