Постпред РФ не исключил, что консультации по иранскому атому продолжатся 17 апреля в Вене

ВЕНА, 16 апреля. /ТАСС/. Участники Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия) могут продолжить работу по иранской ядерной сделке в субботу. Такое мнение высказал в пятницу постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Вполне вероятно, что по итогам рабочего дня будет принято решение продолжить работу в субботу на экспертном уровне, - сказал Ульянов. - Нельзя исключать, что может состояться и очередное заседание Совместной комиссии на уровне глав делегаций".

Российский постпред также сообщил, что в ходе работы в Вене делегации участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе готовят и представляют соображения в письменном виде относительно снятия санкций США с Ирана и ядерных вопросов, которые должен решить Тегеран.

Восстановление ядерной сделки

По словам Ульянова, участники Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" серьезно настроены на работу с целью полного восстановления реализации СВПД по иранской ядерной программе.

"Процесс переговоров носит серьезный характер, - отметил Ульянов. - Тенденция положительная. Мы идем по правильному пути".

По его словам, консультации можно оценивать с осторожным оптимизмом.

Участники Совместной комиссии продолжают в пятницу обсуждать пути восстановления ядерной сделки на неформальных встречах в разных форматах, в том числе на уровне экспертов.

Как проинформировал российский постпред, состоявшиеся в четверг дискуссии в рамках Совместной комиссии подтвердили, что все игроки настроены преодолеть наследие бывшей американской администрации, которая поставила ядерную сделку на грань выживания. "У всех есть настрой преодолеть это наследие - вернуться к полноценному функционированию сделки", - подчеркнул он.

Иран на готов к общению с США

Ульянов также указал, что "Иран по-прежнему не готов к прямому общению с американской стороной". Так, в четверг состоялась отдельная встреча участников комиссии с делегацией США, но без участия Ирана. "Разговор с американцами остальных участников был полезен. Стало лучше понятно, как Вашингтон видит процесс снятия санкций, какие, с его точки зрения, здесь имеются ограничения", - отметил постпред РФ.

В четверг Совместная комиссия обсудила вопросы о перспективах возможного возвращения США (вышли из сделки в 2018 году) в СВПД и того, как обеспечить полное и эффективное выполнение иранского ядерного соглашения всеми сторонами.

6 и 9 апреля в Вене состоялись два очных заседания Совместной комиссии по СВПД. В результате консультаций две рабочие группы экспертов - по вопросам снятия санкций США с Ирана и по вопросам выполнения обязательств Тегерана в ядерной сфере - начали рассмотрение конкретных мер, которые должны быть приняты США и Ираном для восстановления полного выполнения СВПД. В Вене также присутствует делегация США для проведения консультаций с отдельными странами - участницами ядерной сделки. Непрямое общение представителей Вашингтона и Тегерана через третьих участников Совместной комиссии должен обеспечить координатор ЕС Энрике Мора.