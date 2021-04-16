Постпред РФ в Вене подтвердил, что переговоры по ядерной сделке продолжатся 17 апреля

ВЕНА, 16 апреля. /ТАСС/. Участники Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия) в субботу продолжат консультации в Вене по вопросу восстановления реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщил в пятницу постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Работа по восстановлению ядерной сделки будет продолжена завтра в Вене под эгидой Совместной комиссии по СВПД", - написал Ульянов в Twitter.

Российский постпред также сообщил, что в пятницу вечером состоялась трехсторонняя встреча глав делегаций Ирана, Китая и России в контексте проходящих переговоров.

Ранее в беседе с журналистами Ульянов не исключил, что консультации могут быть продолжены в субботу.

В четверг Совместная комиссия обсудила вопросы о перспективах возможного возвращения США (вышли из сделки в 2018 году) в СВПД и того, как обеспечить полное и эффективное выполнение иранского ядерного соглашения всеми сторонами. Участники комиссии продолжили в пятницу обсуждать пути восстановления ядерной сделки на неформальных встречах в разных форматах, в том числе на уровне экспертов.