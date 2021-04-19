Песков: Россия будет и дальше отвечать на санкции США по принципу взаимности

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Россия будет и впредь отвечать на санкции США на основе принципа взаимности, если Вашингтон продолжит политику санкционного давления на Москву. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Принцип взаимности здесь является абсолютной константой. И на основе этой взаимности приняты решения [об ответных санкциях России]. Эти решения будут приниматься дальше. Каждый раз в отношении США, конечно же, будут приниматься соответствующие меры в случае, если подобная санкционная практика будет продолжаться" - сказал представитель Кремля, комментируя ответные санкции Москвы в отношении Вашингтона.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что РФ не является инициатором обмена рестрикциями с Соединенными Штатами. "Вы знаете, что это излюбленная тактика США. Мы не согласны с ней, мы ее не приемлем", - указал он.

В четверг глава американского государства Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. В частности, Соединенные Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня 2021 года. Кроме того, Минфин США ввел санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым Москве вмешательством в американские выборы. Также санкции введены против восьми физических и юридических лиц, связанных с Крымом, включая членов правительства республики.

Ответные меры РФ

В пятницу Песков сообщил, что помощник президента РФ Юрий Ушаков изложил послу США в Москве Джону Салливану ответные меры России на новые санкции. В частности, пояснил глава МИД РФ Сергей Лавров, послу США рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации. Россия предложит десяти американским дипломатам покинуть Москву, запускает процедуру, которая призвана прекратить практику найма в американские дипломатические представительства в РФ граждан России и третьих стран.

Кроме того, как сообщил МИД РФ, запрещается въезд в страну восьми "действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к разработке и реализации антироссийского курса", включая генпрокурора США, директора ФБР, директора национальной разведки, министра внутренней безопасности и директора Федерального бюро тюрем США.