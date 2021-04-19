Захарова: Прага поставила на кон профессиональную судьбу своих дипломатов

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Власти Чехии своими низкопробными действиями в отношении Москвы поставили на кон профессиональную судьбу своих дипломатов. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала " Звезда ".

"Это просто низкопробно. Я бы это охарактеризовала именно так, - сказала она. - Их большая проблема то, что они сделали. Они поставили на кон профессиональную судьбу своих дипломатов".

По словам Захаровой, действия Праги - это колоссальный удар по своим же позициям. "Это факт вопиющего неуважения политического истеблишмента, который находится у руля в этой стране, к собственным гражданам. Потому что такого уровня политика свидетельствует именно об этом", - добавила она.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер и министр внутренних дел страны Ян Гамачек, временно также исполняющий обязанности министра иностранных дел, 17 апреля сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются "офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ". Это было сделано в контексте якобы открывшихся обстоятельств взрыва в Врбетице. МИД РФ ранее выступил с заявлением, в котором выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.