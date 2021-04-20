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Путин поздравил президента Кубы с избранием первым секретарем ЦК Компартии

Глава государства заявил, что Россия рассчитывает на развитие конструктивного диалога и сотрудничества с Кубой

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса по случаю избрания на пост первого секретаря центрального комитета Коммунистической партии этой страны. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

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"Высоко ценим отношения стратегического партнерства с Кубой. Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного двустороннего диалога, взаимовыгодного сотрудничества во всех областях на благо наших дружественных народов", - отмечается в послании российского лидера.

Путин подчеркнул, что решение партийного съезда в полной мере подтверждает высокий политический авторитет кубинского президента и свидетельствует о признании его заслуг перед страной. "Хотел бы также от души поздравить вас с днем рождения. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в государственной и партийной деятельности", - добавил глава российского государства.

В понедельник Коммунистическая партия Кубы объявила об избрании первым секретарем ЦК президента страны после ухода из руководства партии Рауля Кастро, который заявил, что не станет принимать предложений остаться в высших органах партийной организации, но продолжит быть "бойцом революции".

Телеграмма Раулю Кастро

Кроме того, Путин поздравил Рауля Кастро с успешным проведением VIII съезда Коммунистической партии Кубы, отметив его личный вклад в развитие страны и дружественных российско-кубинских отношений. Поздравительная телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Трудно переоценить ваш личный вклад в развитие дружественных российско-кубинских отношений, выведение их на уровень стратегического партнерства. Уверен, что конструктивное взаимодействие между нашими государствами будет и впредь укрепляться на всех направлениях", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что за десятилетия работы на высших партийных и государственных постах Рауль Кастро многое сделал для Кубы, снискал заслуженное уважение соотечественников и высокий авторитет за рубежом. "Уверен, что претворение в жизнь принятых съездом решений будет способствовать успешному решению социально-экономических вопросов, стоящих перед вашей страной", - добавил президент.

"От души желаю вам, дорогой друг, доброго здоровья, бодрости духа, благополучия и долголетия", - заключил он.

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