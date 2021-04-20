Кабулов сообщил, что РФ получила официальное приглашение на конференцию по Афганистану

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Россия получила официальное приглашение принять участие в будущей международной конференции по Афганистану в Стамбуле. Об этом сообщил ТАСС во вторник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Мы получили [приглашение]", - сказал он.

Кабулов также заявил, что перенос конференции ожидаем, без общей повестки дня проводить ее было бы бессмысленно.

"Это ожидаемо, честно говоря, поскольку мы видим, что пока позиции Движения талибов (запрещено в РФ - прим. ТАСС) и более широкой кабульской стороны, которая включает и правительство, и Высший совет мира, и отдельных политических деятелей, не совпадают. В этих условиях без наличия какой-то общей согласованной повестки дня, конечно, проведение такого мероприятия выглядело бы бессмысленным", - сказал он.