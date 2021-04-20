Источник: в Москве советуют Кулебе сосредоточиться на "Минске-2" и позвонить в ДНР и ЛНР

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Москва советует главе МИД Украины Дмитрию Кулебе сконцентрироваться на выполнении минских соглашений и позвонить для этого в Донецк и Луганск. Об этом заявил во вторник ТАСС источник, комментируя утверждение Кулебы о том, что он несколько месяцев назад не смог связаться по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"В Москве посоветовали Кулебе сконцентрировать усилия на выполнении минских договоренностей и позвонить для этого в Донецк и Луганск", - сказал источник.

Кулеба на пресс-конференции во вторник выступил с утверждением, что "просил звонка" у Лаврова несколько месяцев назад, однако "тот не перезвонил". Также, по его словам, не нашла отклика просьба Киева о разговоре президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.