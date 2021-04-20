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Дипломатический кризис в отношениях России и Чехии

В Совфеде назвали заявления Праги о возможной высылке дипломатов РФ болезненной реакцией

Высылка всех российских дипломатов будет означать фактически разрыв отношений, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Высылка всех российских дипломатов из Чехии будет означать фактически разрыв отношений, от которого в случае, если такое решение будет принято, пострадает сама Прага. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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"Высылка всех дипломатов посольства - это разрыв отношений, я так понимаю. <...> Думаю, это такая болезненная, несдержанная реакция. Они не ожидали, что мы ответим так резко. Мы ответили на их хамское поведение, они еще и угрожают. Вопрос, кто от этого больше потеряет", - сказал Джабаров ТАСС.

Он подчеркнул, что Чехия выслала 18 дипломатов "по надуманным, смешным обвинениям". "Приплели сюда [Руслана] Боширова и [Александра] Петрова. Это уже как анекдот рассматривается. Не дали никаких разъясняющих документов, в чем их обвиняют", - пояснил сенатор.

Джабаров подчеркнул, что восстанавливать отношения гораздо сложнее, чем разрывать. "Пусть посмотрят на Грузию, которая разорвала с нами отношения, уже 13-й год не знают, как восстановить, пытаются, а ничего не получается", - сказал он.

"Чехия немного преувеличивает свои возможности, своей потенциал", - заключил Джабаров.

Теги
ЧехияРоссияДипломатический кризис в отношениях России и Чехии
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