Эксперты: пандемия не помешала реализовать задачи прошлогоднего послания президента

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса не повлияла на выполнение задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в прошлогоднем послании Федеральному собранию. Такое мнение высказали эксперты во вторник в ходе круглого стола, посвященного ожиданиям россиян перед посланием президента РФ Федеральному посланию, которое состоится 21 апреля.

Как отметил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин, все стратегические задачи, обозначенные президентом в прошлом году, реализованы, несмотря на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом.

"Уникальность прошлогоднего послания заключается в том, что мы не знали о ковиде и о том, что нас ждет. Можно было ожидать того, что у нас, как и в странах Западной Европы и Америки, будут свернуты многие программы. Но мы смогли добиться того, чтобы наши стратегические задачи и цели, обозначенные, в том числе, в послании президента, были выполнены", - сказал Данилин.

По его словам, важнейшим в послании-2020 было внесение поправок в конституцию. "Крайне важно было создать систему, которая стала бы более прочной, надежной и неуязвимой, как заявил глава государства. Особенно по внешнему контуру, учитывая давление, которое шло на нас в тот момент. И в то же время эта система должна быть достаточно гибкой. Поправки в конституцию назрели давно", - отметил Данилин, напомнив, что голосование по поправкам показало "высочайшее доверие народа". "Почти 68% явка. Это результат того, что мы преодолели последствие пенсионной реформы - спада доверия власти, который был очевиден", - считает эксперт. Он выразил уверенность в том, что "в послании этого года будет все основательно, четко и под контролем главы государства".

Поддержка ветеранов и защита исторической правды

Эксперт Экспертного института социальных исследований Александр Рудаков напомнил, что в прошлогоднем послании президент сделал особый акцент на праздновании 75-летия Победы, помощи ветеранам, участии волонтеров в этой работе, а также защите исторической правды.

"Чудовищные, искажающие историю обвинения нашей страны в военных преступлениях, попытки поставить знак равенства между Советским Союзом и нацистской Германией. На это президент сказал, что мы должны защитить правду о Победе, должны противопоставить историческую правду тому наглому вранью, которое идет сегодня со стороны наших недоброжелателей, наших геополитических конкурентов", - сказал Рудаков. Было сделано много в части поддержки ветеранов. "Это и достаточно большие денежные выплаты, значительно было повышено пенсионное обеспечение. Все категории льготников получили существенную помощь", - сказал эксперт. "Поддержка ветеранов, участников войны, всех тех, кто пережил те страшные годы осуществлялась на достойном уровне", - подчеркнул Рудаков.

Проделана большая работа по оцифровке военных архивов, по выставлению правовых барьеров против тех, кто пытается оскорбить ветеранов. "Это нашло отражение и в конституционной реформе", - напомнил эксперт.

Социальное послание

Директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына отметила, что прошлогоднее послание было социальным. "Меры поддержки, озвученные президентом год назад, реализованы по большей части", - сказала Кислицына.

По ее словам, в эпоху пандемии особенно понятно, что те решения способствовали сохранению социального оптимизма. "В послании мы видели широкий пакет мер поддержки всего населения, а также отдельные меры для наиболее нуждающихся групп. Все, что связано с развитием образования, медицины - все было в послании", - сказала Кислицына.

По ее словам, ожидается, что послание этого года также будет социально ориентированным. "Государство продолжит выступать в роли социального терапевта и подобные меры поддержки вновь будут представлены", - считает эксперт.