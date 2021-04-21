Путин: Россия выстраивает связи с большинством стран на основе взаимного уважения

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Россия выстраивает связи с абсолютным большинством стран мира на основе взаимного уважения, заявил президент РФ Владимир Путин в среду в послании Федеральному собранию. Речь идет в том числе о многих государствах Европы, уточнил он.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19. Главные тезисы послания Путина

"Именно на основе взаимного уважения мы выстраиваем связи с абсолютным большинством государств мира - в Азии, Латинской Америке, Африке, со многими странами Европы", - подчеркнул глава российского государства.

Он добавил, что Москва последовательно и в приоритетном порядке расширяет контакты с ближайшими партнерами по Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, Содружеству независимых государств, союзниками по Организации Договора о коллективной безопасности. "Наши общие проекты в рамках Евразийского экономического союза нацелены на то, чтобы обеспечить рост экономики и благосостояния граждан, - отметил Путин. - При этом здесь появляются новые интересные направления, такие как развитие транспортно-логистических коридоров". Как считает президент, они станут "надежными инфраструктурными каркасами большого евразийского партнерства".

"Российские идеи этого широкого открытого объединения уже осуществляются на практике, в том числе за счет сопряжения с другими интеграционными процессами. Все это не умозрительные геополитические построения, а сугубо прикладные инструменты решения задач национального развития", - резюмировал Путин.