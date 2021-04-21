Слуцкий: РФ активизируется в сфере парламентской дипломатии для консолидации здравых сил

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Россия активизируется в сфере парламентской дипломатии, чтобы стать центром консолидации здравых сил. Об этом во вторник журналистам заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя послание президента Владимира Путина Федеральному собранию.

По его словам, для тех, кто работает в парламентском измерении внешней политики, послание стало "установкой на форсированное развитие отношений с теми, кто в мире готов выстраивать нормальное сотрудничество" с Россией. При этом, как подчеркнул депутат, сторона, которая "может попытаться теоретически переходить некие красные линии и угрожать национальной безопасности" РФ, получит "должный ответ, немедленный и жесткий".

"Думаю, что и на международных парламентских площадках, и в одностороннем формате мы и без того достаточно активны, но сейчас активизируемся дополнительно, чтобы таким образом Россия и в плоскости парламентской дипломатии стала центром консолидации здравых сил, выступающих за поступательное и безопасное развитие мировой цивилизации в нынешнем столетии", - сказал Слуцкий.

Кроме того, как заметил глава комитета, послание президента стало ответом тем, кто пытается как-то задеть Россию, внести вклад в деформацию ее образа. При этом Слуцкий указал, что среди членов обеих палат Конгресса США есть те, кто занимает здравую и конструктивную позицию по сотрудничеству с Москвой.