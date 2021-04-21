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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021

Песков рассказал, о каких красных линиях говорил Путин в послании

Пресс-секретарь российского лидера при этом не стал уточнять, кому конкретно президент адресовал предупреждение о недопустимости пересечения этих линий

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Красные линии, о которых говорил в своем послании президент РФ Владимир Путин, очевидны, ими будут в том числе ущемление интересов страны и недопущение вмешательства в ее политические процессы. Об этом сообщил в среду в эфире радиостанции "Комсомольская правда" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Что касается красных линий, то они очевидны, - сказал Песков. - В первую очередь это наши национальные интересы, интересы нашей безопасности внешней, интересы нашей безопасности внутренней и по недопущению вмешательства кого-то извне в <...> наши выборы или другие политические процессы. Это недопущение оскорбительного разговора с нашей страной, это недопущение ущемления экономических интересов нашей страны и так далее", - уточнил представитель Кремля.

При этом Песков не стал уточнять, кому конкретно Путин адресовал предупреждение о недопустимости пересечения этих линий. "Ну, он же предупредил Шерхана и прилипал", - в шутку сказал он.

Ранее в среду, оглашая ежегодное послание парламенту, российский лидер указал на то, что "цеплять Россию" стало новым видом спорта. "Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга, подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена", - отметил Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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