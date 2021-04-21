Посол России в Праге покинул МИД Чехии после встречи с министром иностранных дел

ПРАГА, 21 апреля. /ТАСС/. Посол РФ в Чехии Александр Змеевский покинул в среду в здание МИД республики, где прошла его встреча с вступившим ранее в должность главой внешнеполитического ведомства Якубом Кулганеком.

Что известно о высылке российских дипломатов из Чехии

Змеевский отказался отвечать на вопросы журналистов. В ближайшие минуты ожидается брифинг главы МИД, на котором министр проинформирует о результатах встречи с послом РФ.

Кулганек сообщил ранее журналистам, что намерен выразить послу РФ протест по поводу объявления Россией персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства в Москве в ответ на произведенную ранее высылку из республики 18 российских дипломатов.

Прага приписывает Москве причастность к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 году, Россия с этими заявлениями не согласна. МИД РФ выражал Праге решительный протест.