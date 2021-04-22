Единороссы обсудят подготовку предвыборной программы на основе послания президента

Как сообщила пресс-служба единороссов, "состоится совместное заседание бюро высшего совета, президиума генерального совета и комиссии по подготовке предвыборной программы "Единой России", на мероприятии будут сформированы рабочие группы по основным направлениям послания и закреплены ответственные из числа членов программной комиссии".

Ранее Медведев заявил, что все разделы послания, с которым глава государства выступил в среду, "лягут в основу программы "Единой России", с которой она пойдет на федеральные парламентские выборы" в сентябре 2021 года. Кроме того, по его словам, соавторами программы станут граждане, документ будет дополнен "их конкретными предложениями", этим займутся общественные приемные председателя партии и участники предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы.

Председатель "Единой России" подчеркнул, что партия "в кратчайшие сроки определит задачи по реализации послания президента". Он отметил, что "на партии, которая поддерживает Владимира Путина, лежит особая ответственность за реализацию документа, он должен стать для "Единой России" прямым руководством к действию".

Секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак обратил внимание, что в послании президент "предложил план конкретных действий и мероприятий", в том числе в нем были учтены предложения "Единой России". Среди них "повышение качества медицинской помощи и доступности лекарственного обеспечения, поддержка семей с детьми, беременных женщин, молодых родителей, жителей сельских территорий, <... > инициативы о стопроцентной оплате больничных для родителей с детьми до семи лет, об обновлении в регионах парка автомобилей скорой помощи и парка школьных автобусов, о бесплатном подключении людей к газу", перечислил он.

Глава высшего совета единороссов Борис Грызлов напомнил, что в послании "четко обозначена необходимость оперативной выработки решений, поставлены конкретные задачи правительству". "Единая Россия", заверил он, "обязана и примет участие в подготовке заявленных инициатив через своих представителей во всех органах государственной власти".