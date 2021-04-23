Захарова заявила о неспособности стран ЕС отстаивать свои интересы

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Наблюдая за ситуацией с "Северным потоком - 2" в Германии, можно сделать вывод, что страны Евросоюза не в состоянии отстаивать свои права. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу RT .

"А если завтра президент США - [Джо] Байден, [Барак] Обама, [Дональд] Трамп или еще кто угодно - повелевает Германии перестать дышать, Германия послушает и перестанет дышать? Или все-таки поймет, что, если она не будет дышать, она не будет и существовать? - задалась вопросом она. - Это очень важный вопрос, потому что все боятся на него отвечать".

"Все уходят от ответа на этот вопрос, но он является принципиальным, - продолжила дипломат. - Насколько в сегодняшнем евросоюзовском пространстве каждое государство сохраняет способность отстаивать свои интересы. То, что я сейчас вижу, и то, что мы все вместе наблюдаем, - ответ отрицательный".

Захарова добавила, что для Германии проект "Северный поток - 2" является экзистенциальным. "Это бизнес-проект, он не связан с политикой, но он связан с развитием Германии", - указала дипломат.