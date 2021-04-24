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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Президент РФ и премьер-министр Армении констатировали, что благодаря усилиям российских миротворцев обстановка в регионе остается стабильной и спокойной
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, сообщила пресс-служба Кремля.

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"Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением констатировано, что благодаря усилиям российских миротворцев обстановка в регионе остается стабильной и спокойной", - говорится в сообщении.

Также стороны обменялись мнениями "по актуальным темам двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики".

Кроме того, как сообщила пресс-служба Кремля, премьер-министр Армении информировал о внутриполитической ситуации в стране в связи с внеочередными парламентскими выборами, которые назначены на июнь. Телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАрменияРоссияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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