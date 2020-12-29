Нестабильность и экономические проблемы. Последствия конфликта в Карабахе для Армении

Война в Нагорном Карабахе и возникшая на этом фоне внутриполитическая нестабильность вкупе с экономическими проблемами создают все предпосылки для того, чтобы 2021 год стал для Армении одним из сложнейших в современной истории страны.
17 оппозиционных политических партий уже создали "Движение за спасение родины" и приступили к акциям гражданского неповиновения. Однако премьер-министр Никол Пашинян не склонен идти на уступки, а оппозиция еще не настолько сильна, чтобы диктовать свои условия.
Согласно социологическим опросам, примерно 50% населения страны выступает за отставку премьера, но поддерживающий его правящий блок "Мой шаг" по-прежнему контролирует стабильное большинство в парламенте. "Он, конечно, понимает, что теряет свою легитимность, однако отсутствие рычагов у оппозиции может продлить его пребывание у власти ", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС доктор политических наук, глава филиала Института стран СНГ Александр Маргаров.
С ним согласен и лидер оппозиционной парламентской фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян. Он не исключает, что в 2021 году в стране могут пройти внеочередные парламентские выборы, но на условиях самого Пашиняна. "Если ситуация станет еще более напряженной, он сам организует и проведет эти выборы, но оставаясь при этом на посту премьера", - считает депутат и даже называет примерные сроки - шесть месяцев.
Экономические последствия кризиса
Хотя боевые действия в Нагорном Карабахе благодаря подписанию трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России прекращены, очевидно, что граждане Армении еще долго будут чувствовать последствия этих событий. Они создали кризис внутри страны как в плане общественного восприятия случившегося, так и общего представления людей относительно своего будущего, считают наблюдатели. Многие жители Еревана, с которыми побеседовал корреспондент ТАСС, просто растеряны. "Я не знаю, что мне делать. Мой сын живет в России, но я сама никогда не хотела уезжать из Еревана, - призналась одна из собеседниц. - Но я больше не чувствую себя здесь в безопасности. Жду, когда откроются границы, чтоб уехать к сыну".
Огромные финансовые затраты на военные действия в условиях пандемии, разрушение инфраструктуры и потеря территорий, которые имели экономически важное значение для Армении, начинают сказываться на повседневной жизни людей. Прибытие из Карабаха десятков тысяч беженцев требует все новых и новых затрат на их обустройство. Но нестабильная политическая ситуация не позволяет быстро подключить внешние источники кредитования. Согласно прогнозам Международного валютного фонда, падение ВВП в 2020 году прогнозируется на уровне 7,25%.
"По иным оценкам, экономический спад ожидается вплоть до 10%, - говорит бывший министр финансов страны Давид Саркисян. - И этот спад экономика в полной мере почувствует именно в будущем году. А пока никто не посчитал, каковы на самом деле экономические последствия этой войны для Армении".
Довольно пессимистические настроения царят сейчас и в армянской диаспоре за рубежом, которая имеет огромное влияние на ситуацию в Армении в целом. По словам члена всемирного правления одной из старейших армянских партий "Гнчакян" Алексана Кеошкеряна, в диаспоре существует консенсус относительно того, что война за Карабах проиграна. "И если до войны наблюдалась тенденция возвращения армян с Ближнего Востока, в частности из Ливана, в Армению, то сейчас даже вернувшиеся на родину ливанские армяне вновь задумываются над тем, чтобы уехать обратно, несмотря на тяжелейшую экономическую ситуацию в этой арабской стране", - признает Кеошкерян.
Ключи карабахского урегулирования - в Москве
В последние месяцы армянские общины пришли еще к одному консенсусу, который касается роли России в будущем страны. "Мы уверены, что гарантом безопасности Армении является только РФ, - продолжает Кеошкерян. - Подавляющее большинство диаспоры, даже те армяне, которые живут в западных странах, уверены, что Ереван должен построить сейчас очень хорошие отношения с Москвой".
В этом смысле, конечно, спасительным фактором стало размещение российских миротворцев в Нагорном Карабахе, которые, как уверены в Армении, не только обеспечат безопасность местного населения, но и всячески помогут в решении социальных вопросов его жителей. Кроме того, несмотря на прекращение боевых действий, армянские политические деятели и политологические круги уверены, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха может быть урегулирован только в случае окончательного решения вопроса о статусе территории, и здесь без России тоже не обойтись.
"Подписанное 9 ноября трехстороннее заявление не решает в корне вопрос Карабаха, - заявил в беседе с корреспондентом ТАСС бывший глава парламентской постоянной комиссии по внешним связям, вице-президент Республиканской партии Армен Ашотян. - Именно окончательный статус, свободное волеизъявление жителей Карабаха является самым важным для окончательного разрешения конфликта. Без статуса Карабаха, пока там живут армяне, никакого урегулирования быть не может".
Несмотря на то, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ в лице России, Франции и США сохраняют за собой международно признанный формат посредника, очевидно, что теперь важными рычагами по окончательному урегулированию владеет именно Россия, считает глава филиала Института стран СНГ Александр Маргаров.
"У России в Карабахе уже есть множество функций. Но прежнего статуса-кво больше нет, переговорные преимущества сторон изменились. И очевидно, что в этом контексте наиболее эффективными инструментами из всех сопредседателей Минской группы владеет Россия, - сказал он. - Москва теперь является не только сопредседателем, но и имеет миротворцев в Карабахе. То есть если до начала конфликта в конце сентября РФ делала все для того, чтобы были выполнены прежние соглашения 1994 года, то теперь для Москвы приоритетное значение имеет трехстороннее заявление 2020 года. И Москва сделает все для того, чтобы создать стабильные основы для мира".
Что касается участия других сопредседателей минской группы ОБСЕ, то после последних событий в Карабахе даже те политические силы в Армении, которые традиционно имели хорошие отношения с Западом, признают, что формат минской группы утратил былое значение.
"Сейчас сложилось два формата - де-юре формат сопредседателей минской группы ОБСЕ и де-факто формат Россия - Турция, - поясняет Армен Ашотян. - Конечно, для Армении был бы предпочтительнее тот формат, где нет Турции, однако, с другой стороны, западные страны уже проявили себя в полной красе цинизма и двойных стандартов, поэтому ожидать, что они будут защищать армянские интересы, не приходится".
"Россия же является теперь единственным игроком, представленным в обоих форматах, и сама может решать, на какой из этих двух игровых площадок продолжать незаконченный матч", - считает вице-президент Республиканской партии.
Нарек Галстян