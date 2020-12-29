Нестабильность и экономические проблемы. Последствия конфликта в Карабахе для Армении

Война в Нагорном Карабахе и возникшая на этом фоне внутриполитическая нестабильность вкупе с экономическими проблемами создают все предпосылки для того, чтобы 2021 год стал для Армении одним из сложнейших в современной истории страны.

17 оппозиционных политических партий уже создали "Движение за спасение родины" и приступили к акциям гражданского неповиновения. Однако премьер-министр Никол Пашинян не склонен идти на уступки, а оппозиция еще не настолько сильна, чтобы диктовать свои условия.

Согласно социологическим опросам, примерно 50% населения страны выступает за отставку премьера, но поддерживающий его правящий блок "Мой шаг" по-прежнему контролирует стабильное большинство в парламенте. "Он, конечно, понимает, что теряет свою легитимность, однако отсутствие рычагов у оппозиции может продлить его пребывание у власти ", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС доктор политических наук, глава филиала Института стран СНГ Александр Маргаров.

С ним согласен и лидер оппозиционной парламентской фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян. Он не исключает, что в 2021 году в стране могут пройти внеочередные парламентские выборы, но на условиях самого Пашиняна. "Если ситуация станет еще более напряженной, он сам организует и проведет эти выборы, но оставаясь при этом на посту премьера", - считает депутат и даже называет примерные сроки - шесть месяцев.

Экономические последствия кризиса

Хотя боевые действия в Нагорном Карабахе благодаря подписанию трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России прекращены, очевидно, что граждане Армении еще долго будут чувствовать последствия этих событий. Они создали кризис внутри страны как в плане общественного восприятия случившегося, так и общего представления людей относительно своего будущего, считают наблюдатели. Многие жители Еревана, с которыми побеседовал корреспондент ТАСС, просто растеряны. "Я не знаю, что мне делать. Мой сын живет в России, но я сама никогда не хотела уезжать из Еревана, - призналась одна из собеседниц. - Но я больше не чувствую себя здесь в безопасности. Жду, когда откроются границы, чтоб уехать к сыну".

Огромные финансовые затраты на военные действия в условиях пандемии, разрушение инфраструктуры и потеря территорий, которые имели экономически важное значение для Армении, начинают сказываться на повседневной жизни людей. Прибытие из Карабаха десятков тысяч беженцев требует все новых и новых затрат на их обустройство. Но нестабильная политическая ситуация не позволяет быстро подключить внешние источники кредитования. Согласно прогнозам Международного валютного фонда, падение ВВП в 2020 году прогнозируется на уровне 7,25%.

"По иным оценкам, экономический спад ожидается вплоть до 10%, - говорит бывший министр финансов страны Давид Саркисян. - И этот спад экономика в полной мере почувствует именно в будущем году. А пока никто не посчитал, каковы на самом деле экономические последствия этой войны для Армении".

Довольно пессимистические настроения царят сейчас и в армянской диаспоре за рубежом, которая имеет огромное влияние на ситуацию в Армении в целом. По словам члена всемирного правления одной из старейших армянских партий "Гнчакян" Алексана Кеошкеряна, в диаспоре существует консенсус относительно того, что война за Карабах проиграна. "И если до войны наблюдалась тенденция возвращения армян с Ближнего Востока, в частности из Ливана, в Армению, то сейчас даже вернувшиеся на родину ливанские армяне вновь задумываются над тем, чтобы уехать обратно, несмотря на тяжелейшую экономическую ситуацию в этой арабской стране", - признает Кеошкерян.

Ключи карабахского урегулирования - в Москве

В последние месяцы армянские общины пришли еще к одному консенсусу, который касается роли России в будущем страны. "Мы уверены, что гарантом безопасности Армении является только РФ, - продолжает Кеошкерян. - Подавляющее большинство диаспоры, даже те армяне, которые живут в западных странах, уверены, что Ереван должен построить сейчас очень хорошие отношения с Москвой".