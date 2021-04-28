{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Издевавшегося над волком депутата Хахалова исключили из "Единой России"

В соцсетях ранее появились фото- и видеоматериалы с охоты, во время которой Хахалов и еще несколько человек сбили на снегоходе волка, а затем переехали еще живого хищника

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Президиум генерального совета "Единой России" в среду принял решение исключить из партии депутата Курганской областной думы Дениса Хахалова, допустившего жестокое обращение с волком во время охоты. Соответствующий документ в своем Telegram-канале разместил заместитель секретаря генсовета единороссов Александр Хинштейн.

"На основании решения комиссии всероссийской политической партии "Единая Россия" по этике от 28 апреля 2021 года в соответствии с п. п. 4.3.2, 10.11.13 Устава всероссийской политической партии "Единая Россия" президиум генерального совета решил: исключить из членов партии Хахалова Дениса Сергеевича", - говорится в тексте.

Документ подписан секретарем генсовета партии Андреем Турчаком.

Ранее в соцсетях появились фото- и видеоматериалы с охоты, в которой принял участие Хахалов и еще несколько человек. На видео охотники сбили на снегоходе волка, а затем переехали еще живого хищника. Кроме того, мужчины засунули дуло ружья в пасть волку и издевались над ним.

Данный инцидент был рассмотрен комиссией "Единой России" по этике. Она пришла к выводу, что "член партии Д. С. Хахалов, потеряв человеческий облик, глумился над раненным животным, превратив охоту в живодерство". Сам Хахалов заявил, что сделал это в целях самообороны, так как хищник мог напасть на него.

Теги
Россия"Единая Россия"Курганская область
Кризис на Украине
Киев заблокировал предложения Москвы о механизме предотвращения нарушений перемирия
Полпред России Борис Грызлов заявил, что вместо обсуждения вопросов по существу все было направлено на выстраивание запутанных "юридических конструкций" с целью непризнания Донбасса в качестве стороны конфликта
Киев заблокировал предложения Москвы о механизме предотвращения нарушений перемирия
Читать полностью