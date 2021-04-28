Издевавшегося над волком депутата Хахалова исключили из "Единой России"

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Президиум генерального совета "Единой России" в среду принял решение исключить из партии депутата Курганской областной думы Дениса Хахалова, допустившего жестокое обращение с волком во время охоты. Соответствующий документ в своем Telegram-канале разместил заместитель секретаря генсовета единороссов Александр Хинштейн.

"На основании решения комиссии всероссийской политической партии "Единая Россия" по этике от 28 апреля 2021 года в соответствии с п. п. 4.3.2, 10.11.13 Устава всероссийской политической партии "Единая Россия" президиум генерального совета решил: исключить из членов партии Хахалова Дениса Сергеевича", - говорится в тексте.

Документ подписан секретарем генсовета партии Андреем Турчаком.

Ранее в соцсетях появились фото- и видеоматериалы с охоты, в которой принял участие Хахалов и еще несколько человек. На видео охотники сбили на снегоходе волка, а затем переехали еще живого хищника. Кроме того, мужчины засунули дуло ружья в пасть волку и издевались над ним.

Данный инцидент был рассмотрен комиссией "Единой России" по этике. Она пришла к выводу, что "член партии Д. С. Хахалов, потеряв человеческий облик, глумился над раненным животным, превратив охоту в живодерство". Сам Хахалов заявил, что сделал это в целях самообороны, так как хищник мог напасть на него.