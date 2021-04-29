МИД РФ: Европа должна ответить, почему расследование взрывов на складах политизировалось

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Европейские страны должны объяснить, как была допущена политизация расследований взрывов на оружейных складах в Чехии и Болгарии. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"И сами страны, и объединения этих стран должны ответить на вопрос. Эти вопросы уже поставлены внутри этих стран. Эти вопросы, безусловно, требуют международной реакции. Нужно четко понимать, как осуществляется контроль за вооружениями в этих странах, как соблюдаются международные обязательства властями в этих странах, потому что они являются участниками большого количества соответствующих ограничительных соглашений. [Нужно понимать,] что произошло с этими вооружениями, складами, кто и как вел расследования и почему была допущена грубая политизация этих расследований", - сказала она.

28 апреля представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева на брифинге сообщила, что прокуратура подозревает шестерых россиян в причастности к организации в 2011-2020 годах четырех взрывов на оружейных заводах страны, на которых хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву.