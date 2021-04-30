В Думе заявили, что для снятия санкций Twitter должен заявить о намерении соблюдать закон

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Сервис микроблогов Twitter не успеет удалить весь противоправный контент до 15 мая, для снятия всех ограничений с соцсети будет достаточно заявления ее руководства о намерении соблюдать российское законодательство. Такое мнение в пятницу высказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Если же говорить о том, чтобы привести всю деятельность соцсети к требованиям российского законодательства, то Twitter даже при большой спешке до 15 мая этого сделать не успеет. В первую очередь не сможет так быстро организовать локализацию данных российских пользователей на российской территории. Думаю, для снятия всех санкций с соцсети достаточно будет прямого заявления руководства Twitter о намерении соблюдать российские законы и обозначения сроков той же локализации данных", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.

При этом официальная позиция Роскомнадзора по этому вопросу, продолжил парламентарий, ему неизвестна. "Что по этому поводу думают в РКН, я не знаю, однако ведомство, очевидно, настроено мягко - об этом говорит та же отсрочка для удаления запрещенного контента, которую получил Twitter", - уверен он. Отказ Twitter от соблюдения российских законов и перспективу его блокировки депутат считает маловероятными. "Соцсеть уже идет на контакт с РКН и пытается договариваться", - отметил Горелкин.

10 марта Роскомнадзор объявил о начале "первичного замедления" скорости работы Twitter в РФ в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный в стране контент. В ведомстве пообещали продолжить принимать меры воздействия на соцсеть вплоть до ее блокировки. 5 апреля Роскомнадзор принял решение продлить меры по замедлению до 15 мая. Решение было связано с тем, что соцсеть начала диалог и удалила существенную часть запрещенного контента.