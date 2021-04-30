Главе представительства ЕС в Москве вручили ноту об ответе России на санкции

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России вручило в пятницу главе представительства Евросоюза в РФ Маркусу Эдереру ноту о мерах в ответ на антроссийские санкции Совета ЕС. Об этом говорится в комментарии дипведомства.

"30 апреля в МИД России главе представительства Европейского союза в Российской Федерации Маркусу Эдереру была вручена нота об ответных шагах российской стороны в связи с антироссийскими санкционными решениями Совета ЕС от 2 марта и 22 марта 2021 года", - говорится в тексте комментария.

В министерстве указали, что на условиях взаимности был закрыт въезд на территорию Российской Федерации для восьми граждан стран-членов ЕС и представителей евроструктур. "С учетом беспрецедентного характера инициированных Евросоюзом осложнений в российско-еэсовских отношениях их имена опубликованы", - добавили в МИД РФ.

На Смоленской площади подчеркнули, что Россия оставляет за собой право и впредь реагировать на любые недружественные действия Евросоюза, как односторонние санкции. "Главе представительства ЕС было заявлено, что односторонние ограничительные меры ЕС рассматриваются нами как противоречащие международно-правовым нормам и идущие вразрез с принципами равноправного и уважительного сотрудничества между государствами. Оставляем за собой право и впредь реагировать на любые недружественные действия ЕС подобного рода", - резюмировали в министерстве.

Ранее МИД России опубликовал заявление, в котором приводился список граждан стран-членов ЕС, кому был ограничен въезд на территорию РФ. В этот список из восьми человек вошли, в частности, председатель Европейского парламента Давид Мария Сассоли, руководитель Прокуратуры Берлина Йорг Раупах, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция Оса Скотт, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.