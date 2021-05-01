Лавров обсудил с главами МИД Киргизии и Таджикистана ситуацию на границе

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Киргизии и Таджикистана Русланом Казакбаевым и Сироджиддином Мухриддином, в ходе которых приветствовал договоренности сторон об урегулировании на киргизско-таджикской границе. Об этом говорится в субботу в сообщении МИД РФ по итогам телефонных переговоров.

"Подчеркнуто, что Россия приветствует достигнутые сторонами - в соответствии с поручениями глав Киргизии и Таджикистана - договоренности по урегулированию конфликта исключительно политико-дипломатическими средствами, - сообщили в министерстве. - Выражена надежда на то, что Киргизия и Таджикистан будут неукоснительно следовать взятым на себя обязательствам в интересах полной нормализации обстановки и восстановления атмосферы доверия и добрососедства между двумя братскими народами".

"Россия готова и далее оказывать все необходимое содействие [урегулированию ситуации на границе] в соответствии с принципами стратегического партнерства и союзничества с Киргизией и Таджикистаном", - сообщается на сайте российского дипведомства.

В МИД РФ сообщили, что разговоры состоялись в субботу по инициативе российской стороны.

Ситуация на границе

Как сообщил ранее киргизский МИД, Киргизия и Таджикистан договорились о создании совместной группы, которая будет следить за ходом отвода войск от общего участка государственной границы. По данным киргизского дипведомства, Бишкек и Душанбе также создадут совместную инспекционную группу, в состав которой войдут по три представителя от каждой из сторон, для проверки поступающей информации (дезинформации). Данные группы начнут работать 2 мая с 08:00 по киргизскому времени (05:00 мск).

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана в районе водозабора "Головной", который каждая из сторон считает своей территорией, обострилась 28 апреля, когда там возник конфликт между жителями приграничных сел двух стран. 29 апреля произошло вооруженное столкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана. Власти Киргизии заявляют, что таджикские военнослужащие в ходе боестолкновения применяли пулеметы, минометы и военные вертолеты Ми-24. В тот же день вечером стороны договорились о прекращении огня и отводе воинских подразделений в места постоянной дислокации, однако перестрелки периодически продолжались в отдельных местах до 1 мая.