Глава Самары стала кандидатом на праймериз "Единой России"

САМАРА, 4 мая. /ТАСС/. Мэр Самары Елена Лапушкина зарегистрирована в качестве кандидата на предварительном голосовании партии "Единая Россия" по выборам в Государственную думу. Об этом сообщается во вторник на сайте предварительного голосования партии.

"Лапушкина Елена Владимировна. Самарская область, по списку, член партии. <...> Место работы: администрация городского округа Самара, должность: глава", - говорится в сообщении.

В декабре 2017 года депутаты гордумы избрали мэром Самары Елену Лапушкину, которая до этого возглавляла администрацию Железнодорожного района города.

До этого в разное время Лапушкина работала в Куйбышевском машиностроительном производственном объединении "Металлист", была председателем комитета по делам молодежи администрации Железнодорожного района, заместителем главы администрации Железнодорожного района. В июле 2013 года назначена главой администрации Железнодорожного района. В марте 2017 года вошла в состав Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления от Самарской области.

Помимо Лапушкиной на сайте партии "Единая Россия" зарегистрирован в качестве кандидата на праймериз в депутаты Госдумы недавно избранный мэр Тольятти Николай Ренц. В апреле 2021 года депутаты думы Тольятти поддержали его кандидатуру, 30 апреля прошла его инаугурация. До этого он был главный врачом Тольяттинской городской клинической больницы № 5. На сайте "Единой России" также сказано, что Ренц имеет опыт работы в законодательном собрании региона (Самарская губернская дума).