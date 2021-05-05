Виталий Злобин возглавил в правительстве управление экспертизы и планирования

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Виталия Злобина, работавшего ранее в Минэкономразвития, руководителем управления экспертизы и планирования правительства России. Об этом сообщает в среду пресс-служба кабинета министров.

"Начальником управления экспертизы и планирования правительства назначен Виталий Злобин, - говорится в сообщении. - В этой должности его утвердил председатель правительства Михаил Мишустин".

Злобин родился 5 июня 1978 года в Санкт-Петербурге. Окончил Балтийский военно-морской институт, Северо-Западную академию государственной службы, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

Новый начальник управления экспертизы и планирования правительства ранее работал в Минэкономразвития, где возглавлял департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций. Ранее в течение семи лет был заместителем директора, а позже директором департамента оценки регулирующего воздействия.

Об управлении

Управление экспертизы и планирования появилось в структуре аппарата правительства в марте 2021 года. Управление экспертизы и планирования призвано вывести работу с экспертами, отраслевыми ассоциациями, законодательными органами и общественностью на качественно новый уровень. Управление позволит в том числе обеспечить заблаговременное планирование экспертного сопровождения инициатив, оперативную организацию их обсуждения, активное вовлечение экспертных структур в работу по национальным целям развития и нацпроектам, более плотное взаимодействие правительства с Федеральным собранием.

"В конечном итоге все это позволит повысить качество управленческих решений, открыть новые возможности для предметного обсуждения социально значимых вопросов и сделать систему обратной связи более эффективной и структурированной", - отметили в кабмине.