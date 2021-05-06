Лавров пригласил главу МИД Армении посетить с визитом Россию

ЕРЕВАН, 6 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил своего армянского коллегу Ару Айвазяна посетить РФ с визитом.

"Я пригласил моего коллегу посетить Российскую Федерацию с очередным визитом, для того чтобы мы продолжили наши тесные контакты по внешнеполитическим и другим вопросам", - сказал он в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров с Айвазяном.

Лавров также подчеркнул, что в целом итоги переговоров в очередной раз продемонстрировали сохранение твердого настроя России и Армении на укрепление двустороннего союзничества, стратегического партнерства. "Считаем наши отношения важным фактором мира и стабильности на Южном Кавказе, залогом успешного социально-экономического развития наших государств", - добавил он.

Глава МИД РФ находится 5-6 мая с визитом в Ереване.