Лавров: Россия и Армения подготовят несколько мероприятий в честь 30-летия дипотношений

ЕРЕВАН, 6 мая. /ТАСС/. Несколько важных мероприятий будет подготовлено для проведения в следующем году в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Арменией и 25-летия Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Об этом сообщил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Арой Айвазяном.

"Мы действительно запланируем, специально проведем соответствующие переговоры, ряд важных звучных мероприятий, посвященных юбилею дипломатических отношений и юбилею базового договора, - сказал он. - Эта программа готовится на следующий год. Мы условились, что наши сотрудники подготовят соответствующие инициативы".

"Заверяю вас, что это будет красиво и хорошо встречено нашими гражданами", - добавил министр.