Захарова прокомментировала блокировку интервью RT с вирусологом Дмитрием Львовым в YouTube

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Российская сторона хотела бы услышать мнение американских дипломатов о проблемах свободы СМИ в их стране. Об этом в понедельник написала в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя блокировку видеохостингом YouTube интервью телеканала RT с вирусологом Дмитрием Львовым.

"Важно понять, что думает посольство США на этот счет, принимая во внимание их недавнее заявление о свободе прессы, базовом принципе демократии и Первой поправке к Конституции США, - отметила она. - Надо, конечно, отдать американским дипломатам должное: в своем комментарии они сделали упор на проблемах не у них в стране. Теперь хочется услышать от них и об их проблемах тоже".

Ранее в Telegram-канале​​​​​​ RT сообщил, что видеохостинг YouTube заблокировал интервью телеканала с вирусологом Дмитрием Львовым в связи с "недостоверной медицинской информацией", содержащейся в нем. В течение семи дней видео будет удалено с платформы. Перевод этого интервью также был заблокирован и на английском канале.