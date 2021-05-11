Кабулов заявил, что талибы настроены на переговоры по госустройству Афганистана

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) по-прежнему настроено на мирные переговоры по афганскому урегулированию, готово обсуждать будущее политическое устройство страны. Об этом заявил во вторник ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

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Спецпредставитель президента сообщил, что на консультациях расширенной "тройки" по урегулированию в Афганистане в Дохе в конце апреля встречался с главой политического офиса "Талибана" в Катаре муллой Абдуллой Гани Барадаром. "Мы совместно потом встречались и с афганской переговорной командой, - продолжил Кабулов. - Талибы настроены по-прежнему на мирные переговоры. Важное политическое заявление ими сделано о том, что, несмотря на то, что движение талибов предпочитает исламский эмират, оно не собирается навязывать свои предпочтения афганскому народу силой и будет готово вести переговоры по будущему государственному устройству".

Россия следит за развитием ситуации вокруг Афганистана и может проводить контакты по этой проблематике и с США, и с другими участниками расширенной "тройки", заявил Кабулов. "Мы пока наблюдаем за развитием событий и в зависимости от обстановки можем проводить такие контакты и с американскими, и с другими партнерами по расширенной "тройке", - сказал он, отвечая на вопрос о будущих контактах РФ по афганскому урегулированию.

Встреча московского формата по афганскому урегулированию пока не планируется. "Пока нет. Когда будут для этого созданы необходимые условия, о чем мы неоднократно говорили, тогда мы всех оповестим об этом", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия не исключает возможности проведения встречи московского формата по афганскому мирному урегулированию и готова предоставить такую площадку для диалога афганских сторон в случае поступления запроса.

Участники расширенной "тройки" по урегулированию в Афганистане (Россия, США, Китай, Пакистан) провели консультации по афганскому урегулированию 30 апреля в Дохе. По итогам заседания было опубликовано совместное заявление сторон.