Вершинин выразил послу Израиля обеспокоенность Москвы эскалацией в Иерусалиме

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во вторник во время встречи с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви выразил ему обеспокоенность Москвы эскалацией напряженности в Восточном Иерусалиме и секторе Газа. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы состоялось предметное обсуждение текущей ситуации, складывающейся в Восточном Иерусалиме, в частности в районе комплекса мечети "Аль-Акса", и вокруг сектора Газа. Также затрагивались итоги состоявшихся в СБ ООН консультаций по данной проблематике, - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи сторон. - С российской стороны была высказана глубокая обеспокоенность продолжающейся эскалацией напряженности. Акцентирована важность скорейшего прекращения насилия, а также любых действий, чреватых дальнейшей деградацией обстановки в сфере безопасности. Подчеркнута необходимость соблюдения закрепленного в иордано-израильском мирном договоре статуса-кво в отношении святых мест в Иерусалиме, а также известных резолюций ООН, касающихся этого города".

На Смоленской площади указали, что на встрече был "подтвержден настрой России на продолжение содействия в деле перезапуска палестино-израильских переговоров, в том числе путем задействования механизма ближневосточного "квартета" международных посредников". Встреча состоялась по просьбе израильского дипломата.

Вершинин на встрече с послами Палестины и Иордании Абдель Хафизом Нофалем и Халедом Шавабке также подтвердил готовность Москвы наращивать усилия по ближневосточному урегулированию. "С российской стороны подтверждена готовность дальнейшего наращивания усилий в данном направлении, в том числе с задействованием возможностей ближневосточного "квартета" международных посредников", - говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве отметили, что в ходе беседы послы довели согласованную позицию своих стран по вопросу эскалации напряженности в Восточном Иерусалиме и вокруг сектора Газа. "С их стороны была подчеркнута неправомерность планов Израиля по выселению палестинцев из их домов в восточноиерусалимском квартале Шейх-Джаррах, а также недопустимость силовых действий в комплексе мечети Аль-Акса", - добавили в дипведомстве.

"В связи с быстрым ухудшением положения дел в области безопасности высказана общая точка зрения о необходимости прекращения насилия и скорейшего возобновления устойчивого палестино-израильского переговорного процесса с целью выхода на компромиссные развязки по всем вопросам окончательного статуса", - сообщили в МИД РФ. Встреча прошла по просьбе палестинского и иорданского дипломатов.