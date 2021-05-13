Главы МИД РФ и Египта обсудили усилия по восстановлению диалога Израиля и Палестины

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на положение в Восточном Иерусалиме. Министры выразили глубокую обеспокоенность опасной эскалацией напряженности на палестинских территориях и призвали к скорейшему прекращению насилия, чреватого дальнейшим обострением обстановки, - говорится в сообщении МИД РФ. - Подтвержден обоюдный настрой Москвы и Каира на продолжение тесной координации усилий с целью перезапуска прямых палестино-израильских переговоров, в том числе путем задействования механизма "квартета" ближневосточных посредников".

С понедельника между Израилем и сектором Газа продолжается обмен ракетными ударами, который последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где за последние дни пострадали более 700 человек. Столкновения между палестинцами и израильскими силовиками были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.

Как информировал ранее Минздрав прибрежного анклава, в результате непрекращающихся с понедельника израильских ударов по сектору погибли 67 палестинцев, включая 17 несовершеннолетних и шесть женщин. Порядка 388 человек получили ранения. Между тем вследствие ударов палестинских радикалов по ряду израильских городов, как сообщалось, погибли не менее шести израильтян.