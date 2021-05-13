МИД РФ поддержал контакты по арабо-израильскому урегулированию со всеми игроками

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Москва поддерживает контакты по проблематике палестино-израильского урегулирования со всеми заинтересованными игроками. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия в качестве постоянного члена Совбеза ООН, участника квартета международных посредников по ближневосточному урегулированию во взаимодействии с региональными и международными структурами продолжает добиваться комплексного и устойчивого урегулирования в соответствии с резолюциями СБ ООН. Они предусматривают создание двух государств - Палестины и Израиля, - сосуществующих в мире и безопасности, - сказала Захарова. - Кроме того, мы поддерживаем контакты со всеми заинтересованными игроками на двусторонней основе. В частности, эта тема затрагивалась в ходе телефонного разговора президентов и министров иностранных дел России и Турции, фигурирует в повестке консультаций с прибывшим в Москву генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем".

Дипломат также подчеркнула, что Москва осуждает нападения на мирных граждан, вне зависимости от их национальности и вероисповедания, выступает за восстановление статус-кво священных мест в Иерусалиме и за прекращение поселенческой деятельности израильтян на оккупированных палестинских территориях.

С понедельника между Израилем и сектором Газа продолжается обмен ракетными ударами, который последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где за последние дни пострадали более 700 человек. Столкновения между палестинцами и израильскими силовиками были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.