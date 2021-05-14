Косачев: Россия предпринимает все усилия для разрешения палестино-израильского конфликта

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Россия как посредник в ближневосточном урегулировании предпринимает дипломатические усилия на всех уровнях в связи с обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Такое мнение выразил в пятницу вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Ситуация в зоне палестино-израильского конфликта, похоже, достигла кульминации. Ракетные обстрелы с палестинской стороны, задействование наземных сил Израилем (хотя пока отрицается сам факт начала сухопутной операции Израиля в секторе Газа) - все это свидетельствует о том, что горячая фаза уже наступила", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что Россия традиционно выступает посредником в этом конфликте. "Полагаю, от ее голоса зависит многое. А потому дипломатические усилия сейчас предпринимаются на всех уровнях. Посмотрим, чем можно помочь средствами парламентской дипломатии", - отметил сенатор.

По его словам, общая задача мирового сообщества заключается в том, чтобы не поддержать какую-либо из сторон, а срочно задействовать существующие международные механизмы. "В частности, немедленно созвать заседание "квартета" посредников на уровне министров в ближайшее время. И, разумеется, срочное заседание Совбеза ООН. В связи с чем, кстати, не очень понятна позиция США, которые затягивают решение по данному вопросу, в одиночку блокируя созыв заседания, а также принятие общего заявления с призывом к деэскалации, что обсуждалось уже на двух закрытых обсуждениях", - подчеркнул Косачев.

Кроме того, он убежден, что ни в коем случае нельзя рассматривать действия сторон отдельно, без предыстории и без контекста, иначе есть риск быть необъективными. "В данном случае нельзя упускать из виду протесты в Восточном Иерусалиме в начале мая, в том числе у мечети Аль-Акса на Храмовой горе, когда из-за выселения арабских семей начались столкновения между арабским населением и израильской полицией", - указал вице-спикер СФ.

Косачев отметил, что самое важное сейчас - любой ценой остановить эскалацию боевых действий, "поскольку гибнут мирные люди с обеих сторон". "Каким именно будет механизм принятия решений, кто первым остановится, не столь важно. Опыт есть, всегда ключевым [фактором] оказывалась позиция международного сообщества. От слаженности его действий и единства оценок зависит многое", - уверен политик.