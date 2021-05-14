Эксперт считает, что состав списка недружественных России стран может расшириться

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Состав списка недружественных РФ государств, в который вошли США и Чехия, неудивителен и продуман, но имеет потенциал для расширения в будущем. Такое мнение выразил ТАСС в пятницу председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Состав списка не удивил. Я думаю, что это определенный жест, и он продуман, в этом и есть смысл. Стран в нем немного, включены те, с кем отношения обострены в наибольшей степени. Чехия, понятно, после обвинений во Врбетице. США - байденовская администрация достаточно энергично действовала в отношении России. Здесь ничего особенно удивительного нет, даже хорошо, что список столь краток", - сказал эксперт.

При этом, по мнению Быстрицкого, список имеет потенциал для расширения. "Мы видим, что конфликты в мире не утихают. Идут очень противоречивые процессы, связанные с COVID-19 и пересмотром общемировой конфигурации. Внешняя политика часто, как в случае США и отчасти Чехии, является инструментом для решения внутриполитических задач. Поэтому, к сожалению, исключать расширения списка нельзя. До какого-то стабильного состояния, при котором странам удастся договариваться и конструктивно решать возникающие противоречия, довольно далеко", - пояснил специалист.

В то же время включение Чехии в список не послужит причиной дальнейшей эскалации отношений между Россией и ЕС, уверен Быстрицкий. "Это достаточно символический жест. Более того, Брюссель устами главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и руководителей министерств иностранных дел других стран, наоборот, говорит, что надо как-то диалог налаживать и восстанавливать. В данном случае, я думаю, для Чехии это своего рода предупреждение с точки зрения того, чтобы они думали, что они делают, оценка поведения за последнее время", - отметил специалист.

Также и в случае с США включение страны в список "лишь констатирует тот факт, что значительная часть правящей американской элиты настроена негативно" к РФ, отметил эксперт. "США столько наговорили устами самых разных свои лидеров об угрозе со стороны России, они настолько часто об этом говорят, причем на самом высоком уровне, что трудно оценивать такое поведение как дружественное", - добавил Быстрицкий.

В пятницу на официальном портале правовой информации был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в РФ не более 19 работников - граждан России и третьих стран, а США - ни одного.