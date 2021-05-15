Слуцкий назвал введение в мире паспортов вакцинации деструктивной идеей

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Введение паспортов для вакцинированных от COVID-19 - деструктивная инициатива, направленная в том числе против России. Такое мнение в субботу в эфире Youtube -канала "Соловьев Live" высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Паспорта вакцинирования - это сама по себе деструктивная придумка, которая в том числе направлена против нас", - сказал Слуцкий.

Депутат заметил, что сейчас европейские регуляторы "шельмуют и не дают зарегистрировать" российскую вакцину "Спутник V". "Вакцина - это жизнь людей. И если лучшая вакцина произведена в России - не надо вводить искусственные паспорта. Не надо тянуть с признанием вакцины. Не надо делать искусственные вакцинные войны", - заключил Слуцкий.