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Пандемия COVID-19

Слуцкий назвал введение в мире паспортов вакцинации деструктивной идеей

Глава комитета Госдумы по международным делам добавил, что европейские регуляторы "шельмуют и не дают зарегистрировать" российскую вакцину "Спутник V"

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Введение паспортов для вакцинированных от COVID-19 - деструктивная инициатива, направленная в том числе против России. Такое мнение в субботу в эфире Youtube-канала "Соловьев Live" высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Паспорта вакцинирования - это сама по себе деструктивная придумка, которая в том числе направлена против нас", - сказал Слуцкий.

Депутат заметил, что сейчас европейские регуляторы "шельмуют и не дают зарегистрировать" российскую вакцину "Спутник V". "Вакцина - это жизнь людей. И если лучшая вакцина произведена в России - не надо вводить искусственные паспорта. Не надо тянуть с признанием вакцины. Не надо делать искусственные вакцинные войны", - заключил Слуцкий.

Теги
РоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичПандемия COVID-19
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