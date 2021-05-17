Песков перенаправил в МИД вопрос о прекращении работы генконсула США в Екатеринбурге

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о прекращении работы генерального консула США в Екатеринбурге Эми Сторроу.

"Я по поводу работы генконсульства рекомендую обратиться к моим коллегам в МИД", - сказал он журналистам в понедельник.

Прощальное обращение Сторроу, которая покидает должность на Урале, было опубликовано в официальном аккаунте в Instagram диппредставительства. При этом генконсул выразила надежду на скорое возобновление в полном объеме работы диппредставительства в Екатеринбурге.

Ранее американская сторона объявила, что генконсульство США в Екатеринбурге продолжит работать, но с 1 апреля приостановит оказание визовых услуг и предоставление консульских услуг гражданам США.