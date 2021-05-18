МИД России заявил о необходимости безотлагательно прекратить все боевые действия в Газе

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов в разговоре по телефону во вторник с членом Политбюро Народного фронта освобождения Палестины Махером Тахером подчеркнул необходимость безотлагательного прекращения любых боевых действий в секторе Газа.

"В ходе беседы была обсуждена складывающаяся ситуация на Ближнем Востоке в связи с продолжающейся эскалацией вооруженного противостояния между израильтянами и палестинцами. С российской стороны была подчеркнута необходимость безотлагательного прекращения любых боевых действий и недопущения дальнейшей деградации гуманитарной ситуации в секторе Газа", - говорится в сообщении МИД РФ.

Москва также отметила важность активизации консолидированных усилий участников ближневосточного "квартета" международных посредников по налаживанию палестино-израильских переговоров на известной международно-правовой основе.

Разговор состоялся по инициативе палестинской стороны.

Контакты с ближневосточным "квартетом"

Россия в рамках ближневосточного "квартета" международных посредников поддерживает контакты с США, ЕС, ООН и с арабскими странами региона в связи с эскалацией напряженности между Израилем и Палестиной. Об этом Богданов сообщил уже в эфире телеканала РБК.

"В рамках ближневосточного "квартета" международных посредников общаемся с ООН, Евросоюзом, американцами и, конечно, с нашими арабскими партнерами, кто играет важную роль [в регионе]. Я имею в виду прежде всего Египет, Иорданию, - сказал он. - Контакты продолжаются, но пока, к сожалению, не очень получается прекращение огня, что должно быть сделано незамедлительно с обеих сторон".

Богданов добавил, что надо садиться за стол переговоров и договариваться о политическом урегулировании. "Я уж не говорю про гуманитарную катастрофу: много погибших и раненых. Нужны медицинская помощь, лекарства. Разрушаются дома. Люди, оставшиеся в живых, остались без крова", - обратил внимание замглавы МИД РФ.