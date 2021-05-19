Госдеп не стал указывать в графике Блинкена точное время переговоров с Лавровым

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Госдепартамент США в опубликованном во вторник рабочем графике госсекретаря Энтони Блинкена на среду не стал указывать точное время начала его переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"После полудня по местному времени госсекретарь Блинкен проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Рейкьявике (Исландия)", - отмечается в документе.

При этом точное время начала переговоров шефа американской дипломатии в Рейкьявике с главами МИД Канады, Финляндии, Норвегии и Швеции указано. Встреча Лаврова и Блинкена, согласно распространенному графику, запланирована после рабочего ужина в рамках министерской сессии Арктического совета (АС), который начнется в 19:00 по местному времени (22:00 мск)

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил ТАСС, что Блинкен проведет переговоры с Лавровым 19 мая вечером по завершении основной программы АС на этот день.

В Госдепартаменте сообщили, что Блинкен намерен обсудить, в частности, двусторонние отношения и проект трубопровода "Северный поток - 2" на переговорах с Лавровым.