МИД рассчитывает на контакты спецпредставителей России и США в ближневосточном "квартете"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Спецпредставители России и США в "квартете" международных посредников по ближневосточному урегулированию планируют провести двусторонние контакты. Об этом заявил ТАСС в понедельник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Сегодня даже мы надеемся на то, что у нас будут контакты с американскими партнерами на уровне спецпредставителей наших двух стран в международном "квартете" ближневосточных посредников", - сказал он.

Решение конфликта

Ближневосточный "квартет" должен выработать политическое урегулирование палестино-израильского конфликта, заседание нужно провести как можно быстрее, подчеркнул замглавы МИД.

По его словам, ситуация вокруг палестино-израильского конфликта "требует заседания [ближневосточного "квартета"] на высоком политическом уровне, на уровне министров". "Чем быстрее мы сможем собраться на таком уровне, тем более это было бы полезно с тем, чтобы выработать эффективные шаги, как двигаться вперед, - указал замминистра. - Прекращение огня необходимо, но без политического горизонта это превращается в какое-то дежавю - периодически возникают такие же кризисные ситуации с жертвами и разрушениями. Нужно политическое решение".

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней вели ракетные обстрелы сопредельной территории. Интенсивный обмен ударами между сторонами конфликта продолжался до последнего момента. Пуски ракет из сектора Газа последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве.