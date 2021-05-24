Джабаров заявил, что ЕС не поддержит идею Лондона о санкциях против "Северного потока - 2"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Евросоюз не поддержит предложение Великобритании ввести ограничительные меры в отношении трубопровода "Северный поток - 2" после инцидента с самолетом компании Ryanair в Минске, голос британцев в Европе "сейчас мало кого интересует". Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб, выступая в парламенте, заявил, что Лондон рассмотрит предложение ввести ограничительные меры в отношении трубопроводов "Северный поток - 2" и "Ямал - Европа" после инцидента с самолетом. Рааб заявил о необходимости консультаций с партнерами и выразил сомнения по поводу того, что инцидент мог произойти без "как минимум молчаливого согласия Москвы".

"Санкции Великобритании Евросоюз не поддержит, потому что Британия уже не является членом Евросоюза. У них своих проблем хватает с Евросоюзом", - сказал сенатор. Также он подчеркнул, что санкции Великобритании не имеют для России абсолютно никакого значения. "У нас не настолько развита наша торговля и наши отношения. Я думаю, что со своими санкциями пусть британцы останутся наедине", - добавил Джабаров.

Он отметил, что не видит связи между событиями в Белоруссии и "Северным потоком - 2". "Может, они [британцы] объяснят попозже, в чем они увидели эту связь. Но я сильно сомневаюсь. Пусть угомонятся британцы, их голос в Европе сейчас мало кого интересует", - заявил первый зампред международного комитета СФ.

Парламентарий иронично предложил Лондону подумать о том, чтобы ввести санкции против России "за вспышки на солнце, которые регулярно происходят, или за штормовые ветра". "Мне кажется, МИД Великобритании забыл, в чем основная функция этого ведомства, - налаживать международные отношения, а не пытаться их разрушить. Вчера еще Британия скрывала и тактично пряталась за широкой американской спиной, хотя продолжала дирижировать всеми антироссийскими проектами, а теперь они видят, что американцы немного сбавили обороты в плане санкций, и решили выйти на первый план", - считает Джабаров.