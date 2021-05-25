Володин призвал кандидатов в депутаты Госдумы выдвигаться по одномандатным округам

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал своих коллег на выборах депутатов нижней палаты парламента выдвигаться кандидатами по одномандатным округам, а не идти по спискам партий.

"Идем на выборы [по партийному списку] и показываем людям одного человека, а дальше все [кандидаты] в списке, никто их не знает. В этом вся проблема", - сказал Володин в ходе пленарного заседания во вторник.

По словам спикера, многие члены партии "Единая Россия" пошли на праймериз (предварительное голосование по отбору кандидатов) по одномандатному округу. Речь, например, о вице-спикерах Госдумы Ирине Яровой и Ольге Тимофеевой, а также о руководителе думской фракции единороссов Сергее Неверове. "Вот за них пойдут голосовать, их знают, и они сами идут избираться в одномандатный округ. А вы говорите, дайте нам список. В округ, все в округ", - подчеркнул Володин.

По его словам, участие в выборах в округе - это хороший опыт, особенно для тех, кто идет в политику впервые, поскольку обеспечивает прямой диалог с избирателями. "И надо начинать с муниципального уровня. Потому региональный уровень, затем федеральный", - отметил Володин.