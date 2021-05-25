Джабаров: встреча Путина и Байдена поможет начать процесс улучшения отношений РФ и США

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Намеченная на 16 июня встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена позволит запустить процесс улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Пресс-служба Кремля сообщила во вторник, что саммит президентов России и США состоится в Женеве 16 июня.

"Встреча важна не только для России и США, но и для всего мира. Все замерли в ожидании. Возможно, она не сможет решить всех задач, но она положит начало улучшению наших отношений", - сказал сенатор.

Он предположил, что на встрече будет обсуждаться самый широкий круг вопросов, однако, по мнению парламентария, навряд ли на встрече будет "какая-то резко прорывная тема, потому что слишком далеко зашел процесс ухудшения отношений" между РФ и США.

"Разбирать завалы, как сказал министр [иностранных дел РФ Сергей] Лавров - дело непростое, но тем не менее налицо желание у обеих сторон приступить к этому процессу. Хотя бы смягчить риторику в отношениях и быть более выдержанными и взвешенными в оценках поступков друг друга", - подчеркнул Джабаров.

Он также считает, что место проведения встречи - Женева - очень удачное. "Очень часто серьезные переговоры между ведущими странами проходили в Женеве, различные делегации приезжали из разных стран. Поэтому, я думаю, что с местом выбор очень правильный", - заключил первый зампред международного комитета СФ.